Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßliche Rollerdiebe vorläufig festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei in der Nacht zu Dienstag (21.05.2019) gegen 03.30 Uhr zwei verdächtige Personen am Friedhof in Sankt Augustin-Meindorf. Auf der Anfahrt zum Friedhof kamen den eingesetzten Polizisten zwei Männer auf Motorrollern auf dem Lichweg entgegen, wobei der eine den anderen offensichtlich abschleppte. Die 22 und 33 Jahre alten Männer aus Troisdorf wurden angehalten und kontrolliert. Als Abschlepphilfe hatten die beiden polizeibekannten Troisdorfer das Stromkabel einer Kabeltrommel benutzt und die Piaggio Motorroller miteinander verbunden. Bei der Überprüfung der Zweiräder stellte sich heraus, dass beide gestohlen waren. Der blaue Roller, der von dem 33-Jährigen gefahren wurde, war im März in Troisdorf gestohlen worden. Einen Führerschein für das Kleinkraftrad hatte er nicht. Der rote Roller des 22-Jährigen, wie auch die Kabeltrommel, waren nur kurze Zeit zuvor in der Adam-Riese-Straße in Sankt Augustin entwendet worden. Die beiden mutmaßlichen Rollerdiebe wurden vorläufig festgenommen und mit zur Polizeiwache genommen. Sie wurden einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe gegen sie vorlagen. Die beiden entwendeten Motorroller sind durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt worden. Die Polizei ermittelt gegen beide wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen. Der 33-Jährige wird sich zudem noch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht verantworten müssen. (Bi)

