Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken mit dem Motorrad gestürzt

Hennef (ots)

Zwei Promille zeigte das Testgerät nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend (18.05.2019) gegen 19.45 Uhr auf der Straße "Zur Lorenzhöhe" in Hennef an. Ein 64-jähriger Hennefer war mit seiner Suzuki in einen Straßengraben gefahren und gestürzt. Zeugen halfen dem leicht verletzten Motorradfahrer wieder auf die Beine, stellten aber auch eine deutliche Alkoholfahne fest. Der 64-Jährige setzte sich, entgegen vorheriger Beteuerungen gegenüber der Zeugen, wieder auf die Maschine und fuhr nach Hause. Dort erschienen kurze Zeit später die Beamten der Polizei Hennef und baten zur Blutprobenentnahme auf die Wache. Sie ernteten bei dem Hennefer dafür wenig Verständnis, was auf der Dienststelle letztlich dazu führte, dass dem Senior Handschellen angelegt werden mussten, weil er zunehmend aggressiv wurde. Bei der Blutprobenentnahme beruhigte sich der 64-Jährige wieder und die Handschellen konnten abgenommen werden. Trotzdem zeigte sich der Mann völlig uneinsichtig im Hinblick auf seine Fahrt mit dem Motorrad unter Alkoholeinfluss. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Hennefers und ließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Ehefrau auf der Polizeiwache abholen. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss. (Bi)

