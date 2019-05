Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bargeld und Firmenwagen bei Einbruch gestohlen

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In der Nacht zum 18.05.2019 verschafften sich Einbrecher auf noch ungeklärte Weise Zugang in eine Modellbaufirma an der Ohlenhohnstraße in Neunkirchen-Seelscheid. Die Täter brachen Schreibtische in den Büros auf und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld aus einer Stahlkassette sowie den Zündschlüssel eines Firmenfahrzeugs. Zu Arbeitsbeginn am Samstagvormittag stellten die Mitarbeiter den Einbruch fest. Das Rolltor der Werkstatt stand halb offen und der Firmenfahrzeug, ein silberfarbener Kastenwagen (Peugeot Boxer), war verschwunden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden.(Ri)

