Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nach Kollision mit einem Baum ins Krankenhaus

Lohmar (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstagabend (16.05.2019) gegen 19.15 Uhr eine 29-jährige Lohmarerin ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie mit ihrem Auto auf dem Parkplatz der "Lohmarer Höfe" an der Villa-Verde-Straße gegen einen Baum gefahren war. Nach bisherigen Ermittlungen hatte die Fahranfängerin beim Ausparken die falsche Fahrstufe am Automatikgetriebe ihres Opels ausgewählt und war anstatt rückwärts vorwärts gefahren. Dabei prallte der Wagen gegen einen Baum. Die junge Frau wurde dadurch schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. (Bi)

