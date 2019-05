Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 632 Kilogramm Bandstahl gestohlen

Lohmar (ots)

Aus dem Lager einer metallverarbeitenden Firma "An der Burg Sülz" in Lohmar haben Diebe insgesamt 632 Kilogramm Bandstahl entwendet. Den Tätern war es gelungen, in der Nacht von Mittwoch (15.05.2019) auf Donnerstag (16.05.2019) das verschlossene Tor zum Lagerplatz zu öffnen und das Rohmaterial zu stehlen. Der Stahl hat einen Wert von rund 2.000 Euro. Wer hat verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug zur Tatzeit im Gewerbegebiet beobachtet? Hinweise an die Polizei Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

