Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sicherheitstag in Troisdorf und Niederkassel

Troisdorf/Niederkassel (ots)

Gestern (15.05.2019) fand in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr in den Städten Troisdorf und Niederkassel unter der Leitung des Ersten Polizeihauptkommissars Dr. Manfred Reuter ein Sicherheitstag statt. Unter der Überschrift "Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger und Verbesserung der objektiven Sicherheitslage" hatte Herr Dr. Reuter die Ordnungspartner der Städte Troisdorf und Niederkassel zu dem gemeinsamen Aktionstag eingeladen. Vertreter der Ordnungsämter der Kommunen nahmen an den gemeinsamen Präsenzstreifen und Kontrollen teil. Insgesamt waren an ausgewählten Brennpunkten wie z.B. der Troisdorfer Innenstadt, der Parkanlage an der Burg Wissem oder in den öffentlichen Anlagen der Stadt Niederkassel mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Stadt und Polizei mit unterschiedlichen Aufträgen unterwegs. So wurden von den gemischten Einsatzteams neben unzähligen Bürgergesprächen auch Gaststätten kontrolliert, Spielhallen überprüft und "wilde Müllkippen" aufgespürt. Ein weiterer Einsatzschwerpunkt war die Überwachung des Verkehrsraums. Bis Aktionstagende wurden über 200 Verstöße durch den fließenden und ruhenden Fahrzeugverkehr registriert. Neben der offenen Präsenz waren natürlich auch zivile Kräfte im Einsatz. Sie vollstreckten mehrere Haftbefehle, unter anderem gegen eine 29-jährige Frau aus Troisdorf, die nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen war und darum vom zuständigen Gericht zur Festnahme und Vorführung ausgeschrieben war. Der Sicherheitstag in Troisdorf und Niederkassel hat sich in den letzten Jahren bewährt und wird auch in Zukunft fortgeführt. (Bi)

