Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann versinkt mit Auto im Mondorfer Hafen

Niederkassel (ots)

Am Montagnachmittag (13.05.2019) gegen 16.17 Uhr gingen auf den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei Notrufe besorgter Zeugen ein, die mitteilten, dass ein silberner BMW droht, im Bereich der Rampe des Notanlegers der Rheinfähre in das Hafenbecken in Niederkassel-Mondorf zu rollen. Am Steuer des Autos soll ein älterer Mann sitzen. Polizei und Rettungskräfte eilten zum mutmaßlichen Unglücksort. Während der Anfahrt der Einsatzkräfte versuchten Zeugen von Land und vom Wasser aus zu helfen. Sportbootfahrer hatten versucht, das Auto mit einem Seil zu sichern. Beim Eintreffen der ersten uniformierten Kräfte war der PKW bereits komplett im Wasser und mit der Front versunken. Lediglich das Heck der silberfarbenen Limousine ragte noch aus dem Wasser. Trotz weiterer Hilfeleistungen von Zeugen und Rettungskräften konnte nicht verhindert werden, dass der Wagen und sein Fahrer untergingen. Taucher begaben sich in das Hafenbecken und konnten den leblosen Senior, der sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befand, an Land bringen. Der Mann verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Bislang sind seine Personalien unbekannt. Die Hintergründe zu dem Unglück sind völlig unklar. Ob ein menschliches oder ein technisches Versagen zu der Tragödie geführt hat, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Identifizierung der Person und zu den Gründen des Unglücks aufgenommen. Der PKW wurde auf dem Hafenbecken geborgen und von der Polizei zu weiteren Untersuchungen sichergestellt. Vor Ort waren umfangreiche Absperrmaßnahmen erforderlich, um die Arbeiten der Rettungsdienste zu gewährleisten. (Bi)

