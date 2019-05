Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bei erkennungsdienstlicher Behandlung randaliert

Eitorf (ots)

Ein 35-jähriger Eitorfer war am Sonntagmittag (12.05.2019) für mehrere polizeiliche Einsätze verantwortlich. Es begann gegen 15.00 Uhr mit der Meldung einer verdächtigen Person im Bereich Bahnhofstraße/Krewelstraße. Der Verdächtige soll auf einer Wiese einen Rucksack abgelegt haben. Bei der Überprüfung des zurückgelassenen Rucksacks stellte sich heraus, dass er dem 35-Jährige gehörte, der sich erheblich alkoholisiert auf einem angrenzenden Tankstellengelände aufhielt. Die Personalien des Mannes wurden überprüft und es kam heraus, dass er durch ein Gericht zur Ermittlung des Aufenthaltsortes und zur erkennungsdienstlichen Behandlung ausgeschrieben war. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Eitorfer Polizeidienststelle. Während der Aufnahme der Fingerabdrücke stieß er den Kriminalbeamten des Erkennungsdienstes beiseite und versuchte einen der anwesenden Uniformierten zu schlagen. Mit rund 1,5 Promille Alkohol im Blut gelang es ihm jedoch nicht. Stattdessen ging das Hintergrundfotorollo im Erkennungsdienstraum zu Bruch. Die Beamten setzten die erkennungsdienstliche Behandlung fort und der 35-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen an eine Angehörige überstellt. Gegen 18.30 Uhr wurde der Polizeiwache in Eitorf der Diebstahl von zwei Flaschen Spirituosen gemeldet. Ein Unbekannter hatte die Verkaufsräume einer Tankstelle an der Poststraße betreten und die zwei Flaschen Whiskey und Wodka entwendet. Bei der Betrachtung der Videoaufnahme der Tat konnte der 35-Jährige als mutmaßlicher Täter identifiziert werden. Die Fahndung nach ihm verlief jedoch ohne Erfolg. Kurz vor 22.30 Uhr meldete sich schließlich die Notfallambulanz des Krankenhauses in Eitorf wegen eines Randalierers in ihren Behandlungsräumen. Schnell war klar, dass es sich wieder um den 35-jährigen Eitorfer handelte. Beim Eintreffen der Polizeikräfte war der Betrunkene verschwunden und konnte in einem Patientenzimmer gefunden werden. Mittlerweile zeigte das Alkotestgerät einen Wert von knapp 1,8 Promille an. Auch gegenüber den Polizisten zeigte sich der 35-Jährige aggressiv und uneinsichtig. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, nahmen die Beamten den Eitorfer in Gewahrsam. Er verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in der Zelle. Die Kripo ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts des Diebstahls und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell