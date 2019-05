Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Messerattacke verläuft glimpflich

Siegburg (ots)

Am Samstagmorgen, dem 11.05.2019, gegen 03:30 Uhr kam es zwischen einem 18jährigen Hennefer und seiner 18jährigen Freundin zu einem heftigen Streit. Die beiden befanden sich, in einer Gruppe von fünf Personen, auf dem Weg von einer Siegburger Diskothek zum Parkplatz. Als er sie schubste, ging ein 17jähriger Begleiter dazwischen und versuchte den Streit zu schlichten. Der Aggressor wollte dem Streitschlichter ein Schlag ins Gesicht versetzen, den dieser jedoch abwehren konnte. Daraufhin zog der 18jährige ein Springmesser und stach auf den 17jährigen ein. Der Geschädigte wurde zum Glück nur leicht am Arm verletzt. Der Täter flüchtete. Der Geschädigte begab sich selbst in ein Krankenhaus und wurde dort ambulant behandelt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. (DS)

