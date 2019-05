Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Presseeinladung: 1.Sicherheitstag 2019 in Troisdorf und Niederkassel

Troisdorf (ots)

Gezielte Präsenz von Polizei und den Ordnungsämtern der Städte Troisdorf und Niederkassel sorgt am Mittwoch, den 15. Mai 2019 für noch mehr Sicherheit. Die Polizei Troisdorf und ihre Ordnungspartner, die Städte Troisdorf und Niederkassel richten zum wiederholten Mal einen Sicherheitstag unter der Leitung von Wachleiter Dr. Manfred Reuter aus. Mit Unterstützung der Direktionen Verkehr, Kriminalität und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ordnungsämter der Städte Troisdorf und Niederkassel wird es eine Vielzahl von Maßnahmen und Angeboten zur Erhöhung der objektiven Sicherheit und des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger geben. Die Beamtinnen und Beamten werden gezielt an Brennpunkten gegen Verkehrssünder vorgehen, an Orten erhöhter Kriminalitätsfurcht verstärkt präsent sein, sowie an Kriminalitätsbrennpunkten für Sicherheit sorgen. Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu einem Pressegespräch mit dem Einsatzleiter und Vertretern der Ordnungspartner, Herrn Nellen als Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Niederkassel und Herrn Kosmalla als Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Troisdorf,

am Mittwoch, den 15.05.2019 13.30 Uhr Polizeiwache Troisdorf Poststraße 65

herzlich eingeladen. (Bi.)

