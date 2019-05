Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher in Seniorenresidenz

Hennef (ots)

Durch verdächtige Geräusche wurde ein 84-jähriger Bewohner einer Seniorenresidenz an der Kurhausstraße in Hennef in der Nacht zu Donnerstag (09.05.2019) geweckt. Gegen 01.15 Uhr wachte er auf und bemerkte eine fremde Person in seinem Schlafzimmer. Der rüstige Senior schrie den Unbekannten an, der sofort durch die geöffnete Balkontür in Richtung des Kurparks flüchtete. Der Dieb hatte sich an der Geldbörse des 84-Jährige zu schaffen gemacht und etwas Bargeld gestohlen. Offensichtlich war er durch die während der Nacht offen stehende Balkontür eingedrungen. Hinweise nimmt die Polizei in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. Offene oder gekippte Fenster und Balkon- oder Terrassentüren ziehen Einbrecher geradezu an. Oftmals halten die Täter gezielt Ausschau nach offenen oder gekippten Fenstern. Grundsätzlich sollten Fenster und Türen außer Sichtweite verschlossen sein. Dies fällt jedoch in den anstehenden warmen Monaten schwer. Daher lassen Sie sich kostenlos von der Polizei beraten, mit welchen technischen Vorrichtungen Sie ihre Fenster und Türen sichern können. Kontakt: 02241 541-4777 (Anrufbeantworter) (Bi)

