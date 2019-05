Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: "Ablenkung im Straßenverkehr" Bilanz der Polizei Rhein-Sieg zum landesweiten Kontrolltag

Siegburg (ots)

Am 08.05.2019 beteiligte sich auch die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis am landesweiten Kontrolltag zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr". Es wurden 169 Kraftfahrzeuge an den diversen Kontrollstellen angehalten. In insgesamt 51 Fällen stellten die Beamtinnen und Beamten eine verbotene Handynutzung am Steuer fest. Unter den Handysündern waren 5 Lkw-Fahrer. Gegen sämtliche Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es drohen jeweils 100,- Euro Bußgeld und ein Punkt im Zentralregister. Neben diesen Anzeigen wurden 42 sonstige Verkehrsverstöße geahndet, darunter allein 14 Verstöße gegen die Gurtpflicht.(Ri)

