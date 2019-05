Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb erwischt

Siegburg (ots)

Ein Ladendieb scheiterte am Dienstagnachmittag (07.05.2019) am Ladendetektiv einer großen Kaufhauskette an der Kaiserstraße. Der Dieb hatte sich dort gegen 16:30 Uhr eine Parfümflasche in die Jackentasche gesteckt und war gerade dabei, das Sicherungsetikett von einer weiteren Flasche zu knibbeln. Der Ladendetektiv hatte die Tat jedoch beobachtet, sprach den Dieb an und führte ihn in sein Büro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden bei der Durchsuchung außerdem ein Messer mit 8 cm langer Klinge in der Tasche des 35-jährigen Tatverdächtigen. Er musste mit auf die Siegburger Wache, wo die Beamten sein Messer sicherstellten. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der 35-Jährige nach seiner Vernehmung wieder entlassen. (fh)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell