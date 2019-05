Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann mit Baseballschläger zertrümmert Autoscheibe

Niederkassel (ots)

Für große Aufregung sorgte am Freitagmittag (03.05.2019) ein 53-jähriger aus Niederkassel, weil er mit einem Baseballschläger die Windschutzscheibe eines an einer Ampel wartenden Autos zertrümmerte und anschließend mit dem Schläger einen Linienbus traktierte. Der 53-Jährige war gegen 14.00 Uhr in Höhe der Grundschule an der Porzer Straße in Niederkassel-Ranzel auf die Fahrbahn gelaufen und schlug ohne erkennbaren Grund mit seinem Baseballschläger die Windschutzscheibe des VW einer 26-jährigen Kölnerin ein, die vor einer Rotlicht zeigenden Ampel stand. Anschließend lief der Niederkasseler zu einem Linienbus, der an der Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Seite stand, und schlug mit seinem Schlagholz gegen eine Seitenscheibe, die jedoch nicht zu Bruch ging. Danach rannte der 53-Jährige in Richtung des Rewe-Marktes davon. Ein 30-jähriger Polizeibeamter der Bundespolizei hatte den Vorfall in seiner Freizeit miterlebt und verfolgte zusammen mit einem weiteren unbeteiligten Zeugen den Flüchtigen zu Fuß. Nachdem der mutmaßliche Randalierer seinen Baseballschläger weggeworfen hatte, versuchte der Bundesbeamte, der sich als Polizist zu erkennen gegeben hatte, den Niederkasseler festzuhalten. Dieser versuchte den 30-Jährigen und seinen 46-jährigen Unterstützer zu schlagen. Beide konnten den Schlägen ausweichen und überwältigten den Mann, den sie bis zum Eintreffen uniformierter Polizeikräfte festhielten. Es stellte sich heraus, dass der 53-Jährige sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Er wurde auf Anordnung eines Arztes in ein Landeskrankenhaus gebracht. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell