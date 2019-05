Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vermisste aus Sankt Augustin wohlbehalten aufgefunden

Sankt Augustin (ots)

Die seit dem 30.04.2019 vermisste 54-jährige Stephanie W. aus Sankt Augustin wurde am 04.05.2019 wohlbehalten aufgefunden. Die Kroatische Polizei traf sie am Abend in Zagrep an und stellte fest, dass sie in Deutschland zur Fahndung ausgeschrieben ist. Die Sankt Augustinerin wurde vorläufig in eine sozialen Betreuungseinrichtung gebracht. Der Vermisstenfall hat damit ein gutes Ende genommen.(Ri)

