POL-SU: Frau aus Sankt Augustin vermisst

Seit den Morgenstunden des 30.04.2019 wird die 54-jährige Stephanie W. aus Sankt Augustin-Hangelar vermisst. Sie hat ihre Wohnung mit unbekanntem Ziel verlassen und ihre Wohnungsschlüssel im Briefkasten eines Nachbarn hinterlassen. Stephanie W. leidet an einer psychischen Erkrankung und befindet sich möglicherweise in einem hilflosen Zustand. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Ergebnis. Die Ermittler veröffentlichen ein Foto der Vermissten und bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die 54-Jährige seit ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Sie ist 165 cm groß und hat eine kräftige Figur. Ihre Haare sind grau meliert, die Augenfarbe ist blaugrau. Ihr fehlt die rechte Hand. Welche Kleidung sie aktuell trägt, ist unbekannt. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321.(Ri)

