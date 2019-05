Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Überfall auf Kiosk: Erfolgloser Täter flüchtet ohne Beute

Siegburg (ots)

Ziemlich erfolglos verlief ein versuchter Raubüberfall auf einen Kiosk am Dienstagnachmittag (30.04.2019). Gegen 17.00 Uhr betrat der bislang unbekannte Täter den Kiosk an der Frankfurter Straße und ging zielgerichtet auf den Kioskbetreiber zu, der hinter der Kasse stand. Er zog eine silberfarbene Pistole, richtete sie auf den 34-jährgen Kioskbetreiber und forderte das Bargeld aus der Kasse. Da die Pistole auf den 34-Jährigen wie ein Spielzeug wirkte, schlug mit der Hand gegen die Waffe. Mit den Worten "Ach, Mist" verließ der Täter daraufhin den Kiosk und flüchtete über die Frankfurter Straße, vorbei an der Kirche St. Elisabeth in Richtung Chemie-Faser-Allee. Die Nahbereichsfahndung der alarmierten Streifenbeamten verlief ohne Erfolg. Der Kioskbetreiber konnte den Täter jedoch wie folgt beschreiben: Der Gesuchte ist zwischen 180 und 185 cm groß, zwischen Ende 20 und Anfang 30 Jahre alt, von kräftiger Statur, hat schwarze Haare und trug einen schwarzen Vollbart. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze und graue Kleidung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon: 02241 541-3121 entgegen.

Wichtig: In diesem Fall ist alles gut gegangen. Die Polizei warnt jedoch eindringlich davor, im Falle eines Überfalls Gegenwehr zu leisten und sich oder andere auf diese Weise in Gefahr zu bringen. (fh)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell