Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: PKW in Brand - Polizei vermutet Brandstiftung

Niederkassel (ots)

Am Mittwoch, 01.05.2019, gegen 5:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass ein PKW in der Stockemer Straße angefangen hatte zu brennen. Als die Polizei und die Feuerwehr eintrafen stand das Fahrzeug schon in Vollbrand. Aufgrund der vorgefundenen Spuren geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Wer zu dieser Zeit etwas Verdächtiges gesehen hat wendet sich bitte an die Polizei unter Telefon: 02241 541- 3221. (fh)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell