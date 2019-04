Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorrad aus Carport gestohlen

Siegburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag (29.04.2019) ein Motorrad aus einem Carport in Siegburg gestohlen. Zwischen 22:00 Uhr am Vorabend und 06.45 Uhr am Montagmorgen betraten sie den offenen Carport eines Reihenhauses an der Brucknerstraße und entwendeten das mit Lenkrad- und Kettenschloss gesicherte BMW-Motorrad vom Typ E8GS aus dem hinteren Bereich des Unterstands. Vermutlich zu mehreren trugen sie das Kraftrad aus dem Carport heraus und beschädigten dabei den ebenfalls im Carport geparkten VW Eos. Ein weiteres Motorrad ließen die Täter am Tatort stehen. Die gestohlene BMW-Maschine ist weiß und hat das Kennzeichen SU-W-##. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Polizei Siegburg unter Telefon 02241 541-3121. (fh)

