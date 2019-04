Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frontalzusammenstoß auf der B 484

Lohmar (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Bundesstraße 484 (B 484) in Lohmar zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 36-jährige Frau aus Lohmar war mit ihren zwei Kleinkindern gegen 08:30 Uhr in Fahrtrichtung Overath unterwegs. Als sie nach links in die Straße Am Aggerbogen einbiegen wollte, übersah sie den Wagen eines 72-jährigen Mannes aus Overath, der ihr auf der B 484 in Richtung Lohmar entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich der Wagen der 36-Jährigen um 180 Grad drehte. Die 82-jährige Ehefrau des Overathers wurde als Beifahrerin leicht verletzt und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Insassen beider Fahrzeuge blieben unverletzt. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (fh)

