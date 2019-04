Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rauüberfall auf Tankstelle

Siegburg (ots)

Mit vorgehaltener Waffe hat ein Mann am späten Samstagabend (27.04.2019) eine Tankstelle an der Zeithstraße überfallen. Gegen 22:55 Uhr betrat er mit einer Sturmhaube getarnt die Tankstelle und bedrohte den Angestellten hinter der Kasse mit einer silberfarbenen Pistole. Der Täter forderte den Mitarbeiter auf, Bargeld in eine von ihm mitgebrachte Einkaufstüte zu packen. Danach flüchtete der Mann einem niedrigen dreistelligen Betrag als Beute vom Tankstellengelände in Richtung Kappellenstraße. Die Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizei verlief negativ.

Laut des Tankstellenmitarbeiters trug der Täter neben der Sturmhaube eine blaue Jacke und eine schwarze Hose. Er ist zirka 175cm groß und von kräftiger Statur. Der Täter sprach akzentfrei Deutsch. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise an die Polizei Siegburg unter 02241 541-3121. (fh)

