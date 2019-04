Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Parfümerie

Siegburg (ots)

Am 29.04.2019 gegen 07:45 Uhr bemerkte ein Passant mehrere eingeschlagene Scheiben an einer Parfümerie "Am Brauhof" in Siegburg und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden an dem Geschäft mehrere zerborstene Schaufensterscheiben und Zerstörungen an der Eingangstür vor. In Tatortnähe wurden Pflastersteine mit Glassplittern gefunden, mit denen die Täter offenbar die Verglasungen eingeschlagen hatten. Die Auslagen der Parfümerie waren augenscheinlich durchwühlt. Welche Beute die Einbrecher mitnahmen, ist noch unklar. Allein der Sachschaden wird auf rund 15000,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter Tel: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

