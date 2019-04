Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Angeklagter stiehlt im Amtsgericht und wird festgenommen

Siegburg (ots)

Am vergangenen Freitag, gegen 10.45 h, befand sich ein Angeklagter 33 Jähriger im Wartebereich des Amtsgerichts in Siegburg und wartete auf seine Verhandlung. Dort war zu dieser Zeit ein Elektriker mit Arbeiten beschäftigt und hatte seine Arbeitsjacke über einen Stuhl gehangen, sowie ein elektrisches Vorschaltgerät, dass er wechseln wollte, auf der Fensterbank abgelegt. Der Elektriker bemerkte zunächst nicht, dass der Fremde die Jacke und das Vorschaltgerät an sich nahm und anschließend zu seiner Verhandlung in den nahe gelegenen Sitzungssaal eintrat. Erst als der Elektriker den Raum verlassen wollte, stellte er das Fehlen von Jacke und Vorschaltgerät fest und wandte sich unmittelbar an die Justizwachtmeisterei. Dort konnte der Dieb anhand von Videoaufzeichnungen der Tat sofort ermittelt werden. Er hatte die gestohlene Jacke unter seine eigene Jacke gezogen und das Vorschaltgerät in die Tasche gesteckt. Der den Vorsitz führende Richter wurde sofort informiert. Nachdem dieser zunächst die laufende Verhandlung gegen den Mann zu Ende führte, nahm er ihn anschließend wegen Diebstahl noch im Amtsgericht fest und ließ ihn einem Richterkollegen vorführen. Weitere Einzelheiten liegen der Polizei nicht vor. (JK)

