Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsrowdy beleidigt und bedroht junge Frau

Sankt Augustin (ots)

Ein besonders cholerischer Verkehrsteilnehmer darf sich jetzt mit der Polizei auseinandersetzen: Weil ihm die Parkentscheidung einer Frau missfiel, beleidigte er sie übel und fuhr sie mit seinem Wagen sogar leicht an. Die 21-jährige Frau hatte ihr Auto am Mittwochnachmittag (24.04.2019) in einem Wendehammer an der Albert-Schweitzer-Straße in Sankt Augustin abgestellt und war gerade ausgestiegen, als der Mann mit seinem Wagen in den Wendehammer einfuhr. Weil er aufgrund des parkenden Wagens nicht wenden konnte, stieg er aus, machte ein Foto vom Auto der 21-Jährigen und beleidigte sie mit den Worten "Du dumme Tussi". Die junge Frau setzte daraufhin ihren Wagen einige Meter vor, damit der Mann wenden konnte und stieg wieder aus dem Fahrzeug. Der Fahrer setzte zum Wenden an, zeigte ihr den Mittelfinger und fuhr langsam auf die 21-Jährige zu. Dabei berührte er sie mit der Fahrzeugfront leicht am Knie. Die Frau rief, dass er anhalten solle, stattdessen beschleunigte der Mann seinen Wagen, sodass die 21-Jährige zur Seite springen musste. Der Fahrer fuhr in Richtung Marienburgstraße davon. Da eine Freundin der Frau den Vorfall mit dem Handy gefilmt hatte, konnte der Fahrer aufgrund seines Autokennzeichens schnell identifiziert werden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und Beleidigung ermittelt. (fh)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell