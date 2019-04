Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Korrekturmeldung - Baum stürzt auf Auto: Fahrerin tödlich verunglückt

Windeck (ots)

(KORREKTUR: Änderung der Fahrtrichtung) Auf der Landstraße 333 (L333) in Windeck ist heute Mittag (24.04.2019) eine Autofahrerin tödlich verunglückt. Die 65-jährige Frau aus Windeck fuhr um 12:20 Uhr von Hoppegarten aus in Richtung Herchen. In Höhe der Ortslage Röcklingen stürzte aus bislang unbekannter Ursache ein Baum von einem Hang neben der Straße auf das Auto der 65-Jährigen. Die Frau wurde eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort. Die Strecke ist wegen Räumungsarbeiten derzeit noch gesperrt. Die endgültige Freigabe wird erst nach einer Prüfung der zuständigen Forstverwaltung erfolgen, die den Hang auf weitere unsicher stehende Bäume untersucht. (fh)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell