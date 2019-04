Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer kurz unaufmerksam: Wagen überschlägt sich

Troisdorf (ots)

Bei einem Autounfall am Heuserweg wurde am Dienstagnachmittag (23.04.2019) ein 60-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der Mann aus Niederkassel war gegen 14:00 Uhr auf dem Heuserweg in Richtung Köln unterwegs. Als auf der Höhe des "Grünen Sees" ein Bagger entgegen kam, fuhren beide Fahrer auf der engen Fahrbahn langsam aneinander vorbei. Nach eigenen Angaben beschleunigte der 60-Jährige seinen Wagen danach wieder, drehte sich jedoch aus technischem Interesse noch mal nach dem Bagger um. Aufgrund dessen übersah er ein Verkehrsschild, prallte dagegen, geriet auf eine Böschung und überschlug sich mit seinem Wagen. Der 60-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen, die vor Ort in einem Rettungswagen behandelt wurden. Der Sachschaden an seinem Wagen beträgt rund 5.400 Euro. (fh)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis