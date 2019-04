Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer schwer verletzt

Lohmar (ots)

Am 18.04.2019 gegen 13:30 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem schweren Motorradunfall nach Lohmar zur Landstraße 84 gerufen. Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Köln war so schwer verletzt worden, dass er im Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen werden musste. Zum Unfallhergang wurde ermittelt, dass eine 27-Jährige aus Lindlar in ihrem Pkw auf der Landstraße von Lohmar-Scheiderhöhe in Richtung Muchensiefen unterwegs war. Kurz vor der Einmündung "Schöpcherhof" wollte sie ein vorausfahrendes Fahrschulfahrzeug überholen und scherte nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei bemerkte sie nicht, dass sie bereits selbst von dem Motorradfahrer überholt wurde, der zuvor in einer Gruppe von drei Bikern hinter ihr gefahren war. Der Kradfahrer wurde von dem Pkw gestreift. Der 57-Jährige geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen, verlor die Kontrolle und stürzte. Die beteiligte Autofahrerin und Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Schwerverletzten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10000,- Euro geschätzt.(Ri)

