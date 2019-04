Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw brannte im Hinterhof

Sankt Augustin (ots)

Freitagnacht (19.04.2019) gegen 03:40 Uhr wurde ein Brand im Hinterhof eines Getränkecenters am Fasanenweg in Sankt Augustin-Menden gemeldet. Ein vorbeifahrender Zeuge hatte den dichten schwarzen Rauch gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Es stellte sich heraus, dass ein geparkter Pkw im Vollbrand stand. Zwei weitere Fahrzeuge, die in unmittelbarer Nähe standen, waren durch die Hitze ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nach polizeilicher Einschätzung besteht der Verdacht, dass der Mercedes der A-Klasse vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Zur Spurensicherung wurde der Wagen sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 40000,- Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell