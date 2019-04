Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beim Abbiegen mit Motorrad kollidiert

Sankt Augustin (ots)

Ein 56-jähriger Autofahrer aus Bonn wollte heute Vormittag (18.04.2019) in Sankt Augustin mit einem schwarzen VW Golf von der Konrad-Adenauer-Straße nach links in die Eifelstraße abbiegen. Offensichtlich übersah er dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer aus Kerpen. Der 39-Jährige war mit seiner BMW auf der Konrad-Adenauer-Straße in Gegenrichtung aus Bonn-Hoholz kommend unterwegs. Beim Abbiegen prallten die Fahrzeuge gegeneinander und der Motorradfahrer wurde nach Zeugenangaben mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahmegruppe der Rhein-Sieg Polizei wurde zur Unfallspurensicherung hinzugezogen. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme zwischen 10.40 Uhr und 12.20 Uhr gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. (Bi)

