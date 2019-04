Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher werfen Terrassentür ein

Eitorf (ots)

Die Abwesenheit wegen eines Arztbesuches nutzten Einbrecher am Dienstagmittag (16.04.2019) in Eitorf aus. Der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Büscher Straße verließ sein Haus gegen 10.45 Uhr. Als er um 14.15 Uhr nach Hause kam stellt er fest, dass die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses mit einem Stein eingeworfen worden war. Die Täter griffen durch das entstandene Loch und entriegelten die Tür. Die Unbekannten begaben sich in das Schlafzimmer des Bewohners und stahlen Goldschmuck und Bargeld aus einem Kleiderschrank. Die Beute hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

