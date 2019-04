Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe transportieren drei neuwertige Quads ab

Hennef (ots)

In der Nacht von Sonntag (14.04.2019) auf Montag (15.04.2019) wurden im Hennefer Ortsteil Raveneck drei neuwertige Quads und ein Aufsitzrasenmäher gestohlen. Die Diebe hatten ein Zaunelement zum Grundstück demontiert, um dann von der Bundesstraße 8 (B8) an die unter einem Carport abgestellten Fahrzeuge zu gelangen. Aufgrund der Spurenlage waren die Täter mit einem eigenen Fahrzeug angereist, schoben die Quads und den Rasenmäher vom Grundstück auf die B8 und verluden sie dort. Entwendet wurden ein TGB Target 600 und zwei Her Chee ATV-320 mit Siegburger Kennzeichen im Wert von rund 15.000 Euro. Bei dem Aufsitzrasenmäher handelte es sich um einen orangefarbenen Husqvarna im Wert von circa 2.000 Euro. Wer hat verdächtige Personen oder einen verdächtigen Transporter im Bereich Raveneck beobachtet? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell