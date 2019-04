Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher verwüsten Gymnasium

Siegburg (ots)

Am letzten Wochenende (12.04.19 bis 15.04.19) sind Unbekannte in das Anno Gymnasium an der Siegburger Zeithstraße eingebrochen. Bei ihrem Einbruch verwüsteten die Täter mehrere Büroräume. Ob etwas gestohlen wurde, war bei dem verursachten Chaos noch nicht erkennbar. Vermutlich waren die Unbekannten durch eine Fluchttür in das Gebäude gelangt. Sie begaben sich ins erste Obergeschoss und brachen die Bürotüren der beiden Schulleiter und der Sekretärin auf. Alle Schränke, Schubladen und Schreibtische wurden aufgebrochen und nach Beute durchsucht. Sie verteilten den Inhalt der Schränke und Schubladen auf dem Boden. Zudem schlugen die Täter noch zwei Scheiben im Erdgeschoss ein. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Ob die Unbekannten es überhaupt auf Wertsachen abgesehen hatten, ist unklar. Hinweise nimmt die Polizei Siegburg unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

