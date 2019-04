Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alleinunfall in Siegburg Zeithstraße

Siegburg (ots)

Am heutigen Samstag, dem 13.04.2019 wurde der Polizeileitstelle um 20:57 Uhr ein Verkehrsunfall in Siegburg, Zeitstraße in Höhe der Hausnummer 27 gemeldet. Demnach soll ein Pkw ins Schleudern gekommen und danach gegen eine Hauswand geprallt sein. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr ein21jähriger Siegburger mit seinem Pkw die Zeithstraße in Richtung Stallberg. Nach Angaben von Zeugen beschleunigte er sein Fahrzeug und machte leichte Driftbewegungen. In Höhe der Hausnummer 37 kam er dabei nach links von der Straße ab, prallte gegen eine Hauswand, drehte sich und schleuderte anschließend gegen eine Laterne. Der Fahrer wurde bei dem Alleinunfall leicht verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Derzeit gibt es keinen Hinweis auf die Einnahme von Drogen und/oder Alkohol. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Zeithstraße musste während der Unfallaufnahme zwischen dem Kreisverkehr Wellenstraße und Tönnisbergstraße vollständig gesperrt werden. Der Busverkehr wurde umgeleitet. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. (DS)

