Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Siegburg (ots)

Am heutigen Freitag um 15:53 Uhr wurde der Polizei über Notruf ein Verkehrsunfall in Siegburg Zeithstraße in Höhe Hausnummer 78 gemeldet. Dabei sollte ein Motorradfahrer schwer verletzt worden sein. Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr ein 22jähriger Hennefer mit einem gestohlenen Motorrad die Zeithstraße in Richtung stadteinwärts. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen habe er mehrere, in gleicher Richtung fahrende Pkw, mit hoher Geschwindigkeit überholt. Dabei übersah er offensichtlich eine ihm entgegenkommende 80jährige Pkw-Fahrerin aus Siegburg, die nach links abbog. Der Motorradfahrer, der keinen Helm trug, versuchte noch über den Gehweg auszuweichen. Er wurde bei der Kollision mit dem Pkw auf die Straße geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb und nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6400 Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da es Hinweise auf Einnahme von Betäubungsmitteln gab, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Zeithstraße musste während der Unfallaufnahme in beide Richtungen zwischen der Tönnisbergstraße und dem Kreisverkehr Neuenhof für ca. 60 Minuten komplett gesperrt werden. In die Unfallaufnahme wurde die Unfallaufnahmegruppe der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises eingebunden. Eine Umleitung wurde durch die Polizei eingerichtet. (DS)

