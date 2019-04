Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Firmeneinbrecher lassen Beute zurück

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (11.04.2019) machten sich Einbrecher in den Räumen eines Metallbaubetriebes in Sankt Augustin an der Straße "Am Bauhof" zu schaffen. Die Täter brachen mit erheblicher Gewaltanwendung eine massive und besonders gesicherte Stahltür auf, um sich Zugang in die Werkshalle zu verschaffen. Sie durchsuchten die gesamte Halle und auch die Büroräume nach Beute. Aus Spinden und Werkzeugschränken stahlen sie Arbeitsmaschinen zur Metallbearbeitung sowie Rohmaterialien. Die umfangreiche Beute im Wert von mehreren tausend Euro legten sie in Kisten und Taschen an der aufgebrochenen Tür zum Abtransport bereit. Dazu kam es aber nicht. Die Täter verschwanden ohne das Diebesgut. Vermutlich flüchteten sie, als sich gegen 05:00 Uhr ein Mitarbeiter der Firma näherte. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Sankt Augustin unter Tel.: 02241 541-3321 entgegen.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell