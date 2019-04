Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verdächtigte lassen Pedelecs zurück - Eigentümersuche

Troisdorf (ots)

Beim Abendspaziergang am 07.04.2019 bemerkte ein Zeuge gegen 21.30 Uhr zwei circa 30 Jahre alte Männer auf der Lindenallee in Troisdorf. Die beiden Unbekannten verhielten sich verdächtig und hatten zwei neuwertige Pedelecs der Marke Giant dabei. Als die Männer den Zeugen bemerkten, ließen sie die Fahrräder stehen und liefen in Richtung der Hauptstraße davon. Die hinzugerufene Polizei stellte die beiden Pedelecs sicher. Vermutlich wurden sie gestohlen. Bislang konnten die Fahrräder keiner Tat bzw. keinem Eigentümer zugeordnet werden. Wem gehören die beiden Pedelecs vom Typ Giant Lafree Twist Comfort? Wer kann Angaben zur Herkunft der Fahrräder machen? Hinweise an die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

