POL-SU: Täter mit Piccolo-Flasche in die Flucht geschlagen

Hennef (ots)

Maskiert und bewaffnet hat ein unbekannter Täter am Mittwochabend (10.04.2019) versucht, einen Supermarkt in Hennef zu überfallen. Er bekam jedoch kein Geld, sondern eine Piccolo-Flasche an den Kopf geworfen und ergriff die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:30 Uhr betrat der Mann den Supermarkt an der Geistinger Straße. Er richtete eine Waffe auf eine Angestellte des Marktes, die gerade kassierte, und verlangte nach dem Geld aus der Kasse. Der Geschäftsführer, der gerade dabei war, Sektflaschen in ein Regal einzuräumen, warf eine Piccolo-Flasche gegen den Kopf des Täters. Daraufhin ergriff dieser die Flucht und rannte in Richtung Bergstraße davon. Der Geschäftsführer rannte dem unbekannten Täter noch hinterher, in einer Sackgasse in Richtung des Kreisverkehrs Bonner Straße verlor er den Täter jedoch aus den Augen.

Der Täter ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, hat helle Hautfarbe und spricht akzentfrei Deutsch. Er trug eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose und einen dunklen Schal, den er vor Mund und Nase gezogen hatte. Er hatte eine Bauchtasche über die Schulter gezogen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen. (fh)

