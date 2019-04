Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Siegburger Einkaufsmarkt

Siegburg (ots)

Donnerstagnacht (11.04.2019) gegen 03:10 Uhr wurde der Polizei von einer Sicherheitsfirma ein Einbruchalarm an einem Verbrauchermarkt in Siegburg, "Am Turm" gemeldet. Da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob sich Einbrecher noch im Gebäude befanden, sperrte die Polizei das Objekt ab und forderte Diensthunde zur Durchsuchung an. Die Durchsuchung verlief ohne Ergebnis. Unbekannte Täter hatten eine Tür am Haupteingang nahe der dortigen Bäckerei aufgebrochen und sich gewaltsam Zugang zu einem Tabakladen in dem Marktkomplex verschafft. Mit einer noch unbekannten Menge an Zigaretten und Bargeld aus der Kasse flüchteten die Täter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

