Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrerin schwer verletzt

Eitorf (ots)

Am frühen Montagmorgen (08.04.2019) gegen 05:45 Uhr war eine 50-jährige Autofahrerin in Eitorf auf der Brückenstraße vom Markt in Richtung der Kreuzung Brückenstraße/Bahnhofstraße unterwegs. Als sie nach links auf die Bahnhofstraße abbog, übersah sie offenbar eine 28-jährige Radfahrerin, die ihr entgegenkam und vorfahrtberechtigt geradeaus über die Kreuzung in Richtung Markt fahren wollte. Es kam zum Zusammenprall, bei dem die Radlerin schwer verletzt wurde. Ein alarmierter Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens versorgten die 28-jährige Eitorferin am Unfallort, ehe sie im RTW ins Krankenhaus gebracht wurde.(Ri)

