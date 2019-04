Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tödlicher Verkehrsunfall in Troisdorf - Ergänzung

Troisdorf (ots)

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zum tödlichen Verkehrsunfall von Sonntag (07.04.2019) in Troisdorf, bei dem ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer tödlich und seine 62-jährige Ehefrau schwer verletzt wurden, laufen auf Hochtouren. Die Ermittler beschäftigen sich auch mit Fragen, die sich auf die Geschehnisse nach dem Unfallereignis beziehen. - Wer kann Angaben zu dem oder den Insassen des abgebildeten Audi A2 machen? - Wer hat das Fahrzeug auf dem Weg zwischen der Unfallstelle an der Altenrather Straße/Am Prinzenwäldchen und dem nur einige hundert Meter entfernten Abstellort am "Fliegenberg-Parkplatz" beobachtet? - Hat jemand beobachtet, dass nach dem Unfall Personen aus dem Auto ausgestiegen sind? - Gab es möglicherweise einen weiteren Unfallbeteiligten? - Wem ist der Wagen vor dem Unfall aufgefallen?

Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter der 02241 541-3221.

