Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall in Troisdorf

Troisdorf (ots)

Am Sonntagmittag (07.04.2019) wurden zwei 62 und 64 Jahre alte Pedelec-Fahrer auf der Altenrather Straße in Troisdorf in Höhe der Straße "Am Prinzenwäldchen" von einem angetrunkenen 38-jährigen Autofahrer angefahren und lebensgefährlich verletzt. Der 64-Jahre alte Zweiradfahrer ist am Montagnachmittag (08.04.2019) im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen dunkelgrauen Audi A2 verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Dort erfasst er die beiden Zweiradfahrer aus Rösrath, die vor einer Ampel warteten. Anschließend flüchtete der 38-jährige Troisdorfer von der Unfallstelle, konnte aber aufgrund von Zeugenhinweisen in einem nahegelegenen Waldstück von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Der zunächst vorläufig Festgenommene musste aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen werden. Die Polizei ermittelt gegen ihn unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr durch Fahren unter Alkoholeinfluss. Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten darum, dass sich Unfallzeugen bei der Polizei melden. Besonders wichtig ist ihnen die Aussage eines unbeteiligten Autofahrers, der vor der Kollision auf der Römerstraße von dem 38-Jährigen überholt wurde. Auch Angaben zu dem Verhalten des Troisdorfers vor dem Unfall sind für die weiteren Ermittlungen von großem Nutzen. Hinweise nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 022241 541-3221 entgegen. (Bi)

