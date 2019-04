Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Reiche Beute bei Wohnungseinbruch

Troisdorf (ots)

Am 05.04.2019, nachdem die Bewohner gegen 18:00 Uhr ihre Doppelhaushälfte an der Rodderstraße in Troisdorf verlassen hatten, verschafften sich unbekannte Täter über den Grundstückszaun Zutritt und brachen die Terrassentür des Hauses auf. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Wertsachen und öffneten sogar die Reißverschlüsse der Kissenbezüge im Wohnzimmer. Als die Eigentümer gegen Mitternacht heimkehrten, stellten sie fest, dass mehrere Wertsachen fehlten. Darunter ein Smartphone, Armbanduhren, Goldschmuck, und Sammlermünzen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, möchte sich unter Tel.: 02241 541-3221 bei der Polizei melden.(Ri)

