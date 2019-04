Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Abbiegeunfall mit vielen Verletzten in Windeck

Windeck (ots)

Vier Leicht- und ein Schwerverletzter ist die folgenschwere Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag (04.04.2019) auf der Kreisstraße 7 (K7) in Windeck. Eine 59-jährige Autofahrerin aus Neunkirchen-Seelscheid war gegen 13.30 Uhr mit ihrem grauen Hyundai von der K7 in Höhe der Ortslage Windeck-Roth nach links in Richtung der Dammsbachstraße abgebogen. Beim Abbiegevorgang kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Audi einer 29 Jahre alten Frau aus Morsbach, die auf der K7 in Gegenrichtung fuhr. Im Einmündungsbereich prallten die Fahrzeuge gegeneinander und wurden erheblich beschädigt. Die 59-jährige Hyundai-Fahrerin sowie die 29-Jährige und ihre drei Mitfahrer im Alter von 20 bis 27 Jahren wurden bei der Kollision verletzt. Ein junger Mann im Fond des Audis wurde schwer verletzt in ein Bonner Krankenhaus gebracht. Alle anderen Unfallopfer kamen in umliegende Krankenhäuser. Möglicherweise war die 59-jährige Neunkirchen-Seelscheiderin durch die Navigation zum Zielort abgelenkt und übersah dadurch das entgegenkommende Fahrzeug. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat geführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Neben mehreren Rettungswagen und einem Notarzt waren auch Feuerwehr und die Unfallaufnahmegruppe der Siegburger Polizei im Einsatz. Die K7 wurde bis circa 15.20 Uhr an der Unfallstelle gesperrt und der Verkehr in Richtung Roth und Leuscheid abgeleitet. (Bi)

