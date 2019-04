Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rollerfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Troisdorf (ots)

Am 02.04.2019 gegen 12:00 Uhr war eine 49-jährige Troisdorferin mit ihrem Pkw in Troisdorf auf der Blücherstraße in Richtung der Poststraße unterwegs. Als sie nach links in die Poststraße abbog, übersah sie ein entgegenkommendes Kleinkraftrad, welches von einem 68-jährigen Troisdorfer gelenkt wurde. Die Fahrzeuge streiften sich, wobei der Rollerfahrer stürzte und schwer verletzt wurde. 68-Jährige wurde im Rettungswagen in eine Bonner Klinik gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.(Ri)

