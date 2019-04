Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßliche Kabeldiebe flüchten

Lohmar (ots)

Am 02.04.2019 gegen 22:45 Uhr meldete ein Jäger verdächtige Personen auf einem Feldweg neben der BAB 3 in Lohmar, nahe des Pützerather Weges. Zwei Männer waren offenbar dabei, die Isolierung von einer größeren Menge Kupferkabel zu entfernen. Die Männer flüchteten sofort in Richtung der Flughafenstraße, als sie den Zeugen bemerkten. Vor Ort wurden sechs Säcke mit Kabelisolierungsmaterial gefunden. Darüber hinaus fanden sich mehrere hundert Kilo abisolierte Kupferkabel. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut von Kabeldieben handelt. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten einen unverschlossen Pkw mit Kölner Kennzeichen auf einem nahe gelegenen Parkplatz. Im Fahrzeug fanden sich Kabelreste und Werkzeuge. Der Fahrzeughalter ist bereits früher wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Der BMW wurde als mutmaßliches Tatfahrzeug sichergestellt. Bisher ist unklar, wo die aufgefundenen Kabel entwendet wurden. Die Ermittlungen dauern an.(Ri)

