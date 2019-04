Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Überfall in Verbrauchermarkt

Sankt Augustin (ots)

Am 02.04.2019 gegen 17:50 Uhr wurde ein Netto-Verbrauchermarkt an der Frankfurter Straße in Sankt Augustin beraubt. Ein Unbekannter, der sein Gesicht durch seinen hochgezogenen Pulli verdeckt hatte, stellte sich an der Kasse an. Er bedrohte den 20-jährigen Kassierer mit einem Revolver und forderte Bargeld. Der Angestellte händigte dem Täter einen kleineren vierstelligen Betrag aus. Der Vermummte flüchtete mit der Beute aus dem Geschäft. Die alarmierte Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch ohne Erfolg blieben. Der Flüchtige wird als 175 cm bis 180 cm groß und 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Hose und hatte eine kleine schwarze Umhängetasche bei sich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321 entgegen.(Ri)

