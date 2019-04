Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Tote bei Brand in Windeck

Windeck (ots)

Am 03.04.2019 gegen 02:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines Wohnhausbrandes in Windeck-Herchen an der Straße "In Übersehn" alarmiert. Während vor dem Haus die 24-jährige Enkelin der Bewohner leicht verletzt angetroffen wurde, befanden sich der 87-jährige Großvater und die 86-jährige Großmutter noch im brennenden Haus. Zunächst konnte der Großvater von den Einsatzkräften leblos im Haus aufgefunden werden. Sofortige Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt verliefen ohne Erfolg. Vermisst wurde noch die 86-Jährige. Sie konnte nach Stunden nur noch Tod geborgen werden. Die Verstorbenen wurden zu Untersuchungen in die Gerichtsmedizin gebracht. Die 24-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo war bereits vor Ort und hat die Ermittlungen übernommen. Bei der ersten Brandschau wurden keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung festgestellt. Das Gebäude gilt als einsturzgefährdet.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell