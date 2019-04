Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Siegel aus Kennzeichen ausgeschnitten

Sankt Augustin (ots)

Eine Serie ungewöhnlicher Diebstähle wurde am Montagmorgen (01.04.2019) bei der Polizei in Sankt Augustin zur Anzeige gebracht. Im Bereich der Ankerstraße und angrenzenden Straßen wurden seit Sonntagabend (31.03.2019) an mindestens acht Autos die Siegel aus den Kennzeichen herausgeschnitten. Zunächst nahmen die Täter das hintere Kennzeichen aus der Halterung und schnitten vermutlich mit einer Blechschere das Siegel der Straßenverkehrsbehörde des Rhein-Sieg-Kreises und die TÜV-Plakette heraus. Die zerschnitten Nummernschilder blieben am Tatort zurück. Vermutlich werden mit den echten amtlichen Siegeln falsche Kennzeichen hergestellt. Hinweise an die Polizei Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

