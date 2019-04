Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Biker bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Ruppichteroth (ots)

Am frühen Morgen des 01.04.2019 ereignete sich ein schwerer Motorradunfall auf der Kreisstraße 17 (K 17) in Ruppichteroth. Gegen 07:15 Uhr war ein 31-jähriger Hennefer mit seinem Pkw von Hennef in Richtung Eitorf unterwegs. Kurz hinter der Ortslage Tanneck wollte er nach links in Richtung Ruppichteroth-Hatterscheid abbiegen und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Biker, ein 57-jähriger Waldbröler, prallte gegen den Audi des Hennefers und wurde dabei schwer verletzt. Unfallzeugen verständigten Rettungsdienst und Polizei. Ein Notarzt behandelte den Schwerverletzten vor Ort, ehe er im Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen wurde. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Bei dem Unfallhergang könnte laut Zeugenangaben ein Linienbus eine Rolle gespielt haben, der dem beteiligten Audifahrer entgegenkam, oder vor ihm in gleicher Richtung unterwegs war. Die Ermittler bitten die Busfahrerin oder den Busfahrer, sich unter 02241 541-3421 zu melden und als Zeuge zur Verfügung zu stellen.(Ri)

