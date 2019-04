Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Werkzeuge aus Waschanlage gestohlen

Lohmar (ots)

Korrektur (Straßenname ergänzt): Aus einer Auto-Waschanlage am Auelsweg in Lohmar wurden am Wochenende mehrere elektrische Werkzeuge gestohlen. Zwischen 20:00 Uhr am Freitagabend und 08:00 Uhr am Samstagmorgen (29. und 30.03.2019) schlugen unbekannte Täter das Fenster eines Rolltores ein, hebelten eine weitere Tür auf und gelangten so in die Aufbereitungshalle der Waschanlage. Nach ersten Schätzungen wurden Werkzeuge im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Siegburg unter 02241-541 3121 entgegen. (fh)

